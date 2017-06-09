Le ottime cialde proposte dal caffè Borbone

Uno dei marchi di caffè che ultimamente sta prendendo piede in Italia, con un discreto successo dettato dalla sua qualità e non solo, è il Borbone, in grado di trasmettere tutta la sua bontà sia attraverso la moka che mediante le pratiche e belle cialde, che non ne diluiscono in alcun modo i sapori e la piacevolezza, ma anzi ne esaltano i numerosi pregi.

Questo famoso marchio negli ultimi anni si è evoluto molto sul mercato di competenza e per quanto riguarda le vendite non si è limitato solo a quella classica mediante i negozi specializzati di caffè o nei centri commerciali, ma si è affacciato anche con una certa forza nel mercato online, riuscendo a sfruttare molto bene quello che il canale con maggiore presenza, ossia internet. Tale mossa ha indubbiamente influito positivamente sul mercato del caffè Borbone cialde (cresciuto con percentuali a due cifre ed in modo costante), facendo anche la felicità degli acquirenti degustatori di questa bevanda capace di ritemprare e dare quel giusto mix fra gusto e carica che tutti desiderano, specie grazie al risultato che si ottiene utilizzando le apposite cialde.

La vera comodità di poter utilizzare la rete per acquistare questi prodotti sta nel ricevere la consegna direttamente nella propria abitazione, in particolare questo vale per le cialde e le capsule del caffè Borbone, che possiedono una notevole richiesta e un seguito elevato da parte degli amanti del caffè. La loro vendita online è agevolata oltre che dalla prelibatezza del prodotto anche dalla possibilità di acquisto con pagamento davvero agevolato e veloce, a partire da quello direttamente alla consegna e senza costi aggiuntivi, fino a quello da sostenere al momento dell’acquisto mediante mezzi di pagamento come ad esempio le carte di credito (del circuito VISA e non solo) o i portafogli tipo Paypal, Skrill, Neteller e molti altri ancora.