Quali sono i vantaggi della vendita all’ingrosso di cartine per tabaccherie 

Tra i prodotti più acquistati presso le tabaccherie ci sono senza dubbio le cartine per sigarette. Disponibili in numerose tipologie offrono un vantaggio economico non solo per i fumatori ma anche per i venditori in quanto favoriscono l’incremento dei margini di profitto.

Con il supporto di Alessandro Bernardi, noto ingrosso di articoli per tabaccherie online scopriamo perché tutti i rivenditori di articoli per fumatori dovrebbero rifornirsi da ingrossi del settore.

Economicità e tante alternative tra cui scegliere

L’economicità dell’acquisto all’ingrosso di cartine è legato alle grandi quantità in quanto è sui grandi volumi che è possibile applicare uno sconto significativo.

Inoltre, potrai:

Gestire più facilmente il tuo inventario;

Ottimizzare il numero di ordini effettuati preso il tuo fornitore;

Diminuire i costi legati alle spedizioni.

Rispetto all’acquisto singolo, all’interno di un ingrosso si trova un’ampia gamma di brand e formati e questo permette di soddisfare la quasi totalità delle preferenze dei consumatori.

La maggiore soddisfazione di tutti i clienti

Offrendo numerose alternative in termini di marchi, tipologia di prodotto e fasce di prezzo la soddisfazione dei consumatori aumenta.

Ad una maggiore soddisfazione corrisponde un acquisto ripetuto nel tempo e quindi clienti fidelizzati: grazie all’esperienza positiva di acquisto offerta la base di clienti diventerà sempre più solida.

Essere percepiti in modo migliore rispetto alla concorrenza

La vendita all’ingrosso di cartine offre un enorme vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che non lo fanno.

Oltre a fidelizzare la base clienti attuale, potrai attirare nuovi potenziali clienti attratti dalle numerose possibilità di scelta che offri.

Sfruttare il potere dei marchi per attirare nuovi clienti

Oltre a “togliere” clienti alla concorrenza, nuovi potenziali acquirenti possono arrivare dalla fetta di coloro che sono interessati ad un particolare marchio o che sono alla ricerca di prodotto specifico.

Utilizzando il potere attrattivo del marchio il tuo ingrosso sarà percepito nel tempo come punto di riferimento nel settore, affidabile e di qualità.

Possibilità di aprire un e- commerce per la vendita di articoli per fumatori all’ingrosso

Nell’era per eccellenza del commercio online sono sempre di più le realtà che scelgono di entrare nel “mercato parallelo” delle vendite in rete.

Offrendo la possibilità di acquistare online si attirano gli interessi di coloro che cercano un’alternativa che permetta loro di risparmiare tempo e denaro negli ordini.

Ovviamente la scelta di aprire un e-commerce di prodotti per fumatori richiede una serie di valutazioni in primis la presenza o meno di una struttura logistica solida e ben organizzata.

In assenza di una buona organizzazione, di un sistema valido di smistamento e spedizione ordini non ha assolutamente senso investire in questa soluzione: organizzati a dovere e rimanda questa “avventura” a quando sarai veramente pronto!

Riassumiamo velocemente i vantaggi della vendita all’ingrosso di cartine

Volendo ripercorrere quanto detto fino ad ora possiamo dire che la vendita e l’acquisto di cartine all’ingrosso offre numerosi vantaggi sia alle tabaccherie che ai consumatori di tali prodotti.

I proprietari di tabaccherie e smoke shop possono ottenere vantaggi economici legati all’aumento dei profitti e ad una migliore organizzazione della struttura di vendita.

Oltre a fidelizzare i clienti attuali è possibile attirare nuovi potenziali clienti grazie all’ampio assortimento di prodotti a scapito, ovviamente, della concorrenza che ancora preferisce una vendita non all’ingrosso.

In aggiunta alle cartine ovviamente è possibile vendere all’ingrosso anche altri articoli per fumatori come filtri, tubetti, accendini, grinder, porta tabacco e accessori di vario tipo.

Un ultimo avvertimento per grossisti, dettaglianti e tabaccai interessati a vendere all’ingrosso articoli per fumatori all’ingrosso

Infine, come abbiamo appena visto parte dei risparmi ottenuti e dei maggiori profitti potrebbero essere reinvestiti per la realizzazione di uno shop online.

Oltre alle valutazioni sulla struttura e l’organizzazione logistica evidenziate in precedenza è importante ricordare che cartine, filtri e tubetti sono prodotti soggetti ad imposta di consumo e pertanto non possono essere acquistati e venduti online se non si è in possesso dell’autorizzazione ministeriale in quanto ingrosso o tabaccheria con deposito fiscale autorizzato.